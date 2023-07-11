В то же время в США разделяют разочарование Украины.

В Белом доме считают, что присоединение Украины к НАТО в ближайшем будущем маловероятно, поскольку это втянет Альянс в войну с Россией.

"Мы верим, что НАТО - это будущее Украины. Я имею в виду, что это то, о чем Альянс договорился еще в 2008 году", - добавил координатор Совета нацбезопасности Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби в интервью CNN.

По его словам, Украина должна еще осуществить определенные реформы до того, как присоединиться к НАТО.

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"Сейчас Украине нужно провести некоторые реформы - надлежащее управление, верховенство права, политические реформы - и мы понимаем, что трудно работать над некоторыми из этих реформ, когда вы находитесь в состоянии войны. Конечно, они сейчас в состоянии войны. Следовательно, членство в НАТО в ближайшем будущем маловероятно, поскольку это втянет НАТО в войну с Россией", - отметил Кирби.

В то же время он разделил разочарование президента Владимира Зеленского, который раскритиковал НАТО за то, что партнеры в кулуарах обсуждают формулировку на саммите без Украины.

"Да, есть разочарование, есть желание быстро закончить эту войну, все это мы понимаем. Конечно, мы разделяем многие из этих проблем", - заключил координатор.

Саммит НАТО в Вильнюсе - главное

Сегодня, 11 июля, в Вильнюсе стартовал двухдневный саммит НАТО.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг анонсировал, что члены Альянса могут согласовать будущее присоединение Украины без этапа ПДЧ, образовать совет Украина-НАТО и программу практической поддержки.

Президент США Джо Байден заявил, что Вашингтон согласился с предложенной в НАТО формулировкой относительно движения Украины к будущему обретению членства, но не предоставил подробностей.

В то же время Зеленский раздражен появлением неприемлемых формулировок для Украины в кулуарах саммита Организации Североатлантического договора (НАТО).

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