Лидеры стран-членов ставят целью послать избранному президенту США Дональду Трампу четкий сигнал.

Россия не должна победить в войне против Украины, при этом ни одна инициатива по Украине не может быть реализована без участия Киева. Об этом говорится в проекте резолюции по результатам саммита Европейского Союза, сообщает Reuters.

Издание также отмечает, что дипломаты ЕС заявили, что лидеры стран-членов имеют целью направить избранному президенту США Дональду Трампу четкий сигнал относительно их дальнейшей поддержки Украины и подчеркивать, что любое мирное урегулирование должно включать интересы Украины и уважать ее территориальную целостность.

В то же время Антонио Коста, председательствующий на своем первом саммите ЕС в должности президента Европейского совета, заявил, что Евросоюз будет работать для справедливого и длительного мира.

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"Эта война не только об Украине, не только о Европе, но и о международном праве. Международное право должно преобладать, а вторжение должно быть побеждено", - сказал политик.

По данным СМИ, согласно проекту выводов саммита, лидеры ЕС подтвердят свою "непоколебимую приверженность" поддерживать Украину "столько, сколько это будет нужно".

Выступление Зеленского на саммите ЕС

Как сообщал УНИАН, президент Украины Владимир Зеленский сделал заявление в начале саммита ЕС. Он, в частности, отметил, что Украине важно удвоить производство оружия.

Кроме того, по словам Зеленского, важно защитить энергетический сектор Украины, атомные станции и газохранилища.

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