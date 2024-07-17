Эксперты стараются не прогнозировать события в войне в Украине дальше конца года, потому что многое будет зависеть от того, кого изберут следующим президентом США.

Потенциальные переговоры о перемирии на самом деле не приведут к гарантированному завершению войны между РФ и Украиной.

Такое мнение высказали западные эксперты, пишет издание The Washington Post. Бывший офицер национальной разведки США по вопросам России и Евразии Юджин Румер заверил, что прекращение огня в этой ситуации станет лишь одним из этапов войны, а не ее прекращением.

"Каналы связи, которые существуют сейчас, или неформальные договоренности могут привести к... настоящему прекращению огня. Затем обе стороны начнут ожесточенно готовиться к следующей войне", - спрогнозировал Румер. Видео дня

Аналитик российско-украинской войны из Фонда Карнеги Майкл Кофман также отрицает, что временное прекращение войны или переговоры могли бы завершить войну как таковую. Кофман, который недавно вернулся из Украины, также отметил некоторый позитив. В сети Х он написал: "Украину ждут тяжелые месяцы боев, но ситуация на фронте лучше, чем была этой весной".

Что касается ситуации на поле боя, то Украина успешно сдерживала оккупантов, но это может измениться, если изменится американский президент и прекратит или сократит помощь, отметили эксперты.

Дальнейшее продвижение оккупантов было бы неизбежным, если бы США прекратили помощь Украине, поскольку европейцы самостоятельно не могут изготовить достаточно артиллерийских снарядов и других боеприпасов, отметило издание.

Война в Украине: новости

Аналитики DeepState рассказали о последних изменениях на российско-украинском фронте и прокомментировали ситуацию вокруг поселка Крынки на Херсонщине.

В Telegram-канале DeepState сообщается, что оккупационным войскам РФ удалось продвинуться в Нью-Йорке, Лозоватском, Новоселовке Первой и возле Прогресса. В то же время украинские защитники отбросили оккупантов в районе улицы Заводской поселка Нью-Йорк.

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