Участник ТКГ оценил заявление Зеленского о "шансе на завершение войны" на Донбассе

Участник переговоров оценил, есть ли сейчас предпосылки для завершения войны на Донбассе.

Новая встреча лидеров стран "нормандской четверки" не сможет положить конец войне на Донбассе, вопреки ожиданиям президента Украины Владимира Зеленского.

Об этом в эфире телеканала "Украина 24" заявил представитель Донецка от Украины в Трехсторонней контактной группе, журналист Сергей Гармаш. По его мнению, для завершения войны сегодня нет предпосылок.

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"Я вспоминаю парижское коммюнике, там указана тема следующей встречи лидеров "нормандского формата". Насколько я помню, они должны там обсуждать, в частности, вопрос внеочередных выборов на оккупированной территории. Насколько есть шанс сейчас провести такие выборы, при том, что Украина не отказывается от своих красных линий в виде контроля над границей и вывода незаконных вооруженных формирований, их разоружение?"- отметил участник ТКГ.

Гармаш напомнил, что Россия по-прежнему не намерена признавать себя участником конфликта на Донбассе.

"21 августа Лавров (глава МИД РФ - ред.) дал интервью газете "Труд" и сказал о том, что Россия не является участником конфликта, соответственно, там нет ее вооруженных формирований по логике российской стороны. Россия настаивает на закреплении особого статуса в Конституции Украины, что опять же для нас неприемлемо. Я не вижу как аналитик и как журналист возможностей для завершения войны, хотя я не знаю, что вкладывает в это понятие президент Зеленский", - отметил он.

Журналист добавил, что Россия пытается перенести решение вопросов по Донбассу "из нормандского уровня на уровень ТКГ, где нет Германии и Франции, но есть ОРДЛО".

Когда состоится следующая "нормандская" встреча

25 августа в офисе президента Украины заявили о переносе на неопределенный срок встречи советников лидеров стран "нормандского формата", которая должна была состояться 28 августа.

Владимир Зеленский заявил, что "нормандская встреча" даст высокие шансы на завершение войны на Донбассе.

Планировалось, что от РФ в ней примет участие заместитель главы администрации президента Дмитрий Козак, от Украины - глава Офиса президента Ермак, от Германии - помощник канцлера по вопросам внешней политики Ян Хеккер, от Франции - советник президента Эммануэль Бон.

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Автор: Андрей Василюк