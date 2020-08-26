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Участник ТКГ оценил заявление Зеленского о "шансе на завершение войны" на Донбассе

21:39, 26 августа 2020
Политика
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Участник ТКГ прокомментировал слова Зеленского / фото УНИАН

Новая встреча лидеров стран "нормандской четверки" не сможет положить конец войне на Донбассе, вопреки ожиданиям президента Украины Владимира Зеленского.

Об этом в эфире телеканала "Украина 24" заявил представитель Донецка от Украины в Трехсторонней контактной группе, журналист Сергей Гармаш. По его мнению, для завершения войны сегодня нет предпосылок.

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"Я вспоминаю парижское коммюнике, там указана тема следующей встречи лидеров "нормандского формата". Насколько я помню, они должны там обсуждать, в частности, вопрос внеочередных выборов на оккупированной территории. Насколько есть шанс сейчас провести такие выборы, при том, что Украина не отказывается от своих красных линий в виде контроля над границей и вывода незаконных вооруженных формирований, их разоружение?"- отметил участник ТКГ.

Гармаш напомнил, что Россия по-прежнему не намерена признавать себя участником конфликта на Донбассе.

"21 августа Лавров (глава МИД РФ - ред.) дал интервью газете "Труд" и сказал о том, что Россия не является участником конфликта, соответственно, там нет ее вооруженных формирований по логике российской стороны. Россия настаивает на закреплении особого статуса в Конституции Украины, что опять же для нас неприемлемо. Я не вижу как аналитик и как журналист возможностей для завершения войны, хотя я не знаю, что вкладывает в это понятие президент Зеленский", - отметил он.

Журналист добавил, что Россия пытается перенести решение вопросов по Донбассу "из нормандского уровня на уровень ТКГ, где нет Германии и Франции, но есть ОРДЛО".

Когда состоится следующая "нормандская" встреча

  • 25 августа в офисе президента Украины заявили о переносе на неопределенный срок встречи советников лидеров стран "нормандского формата", которая должна была состояться 28 августа.
  • Владимир Зеленский заявил, что "нормандская встреча" даст высокие шансы на завершение войны на Донбассе.
  • Планировалось, что от РФ в ней примет участие заместитель главы администрации президента Дмитрий Козак, от Украины - глава Офиса президента Ермак, от Германии - помощник канцлера по вопросам внешней политики Ян Хеккер, от Франции - советник президента Эммануэль Бон.

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Автор: Андрей Василюк

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