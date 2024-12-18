При этом Зеленский мечтает сходить с семьей в кинотеатр на семейный фильм.

Президент Украины Владимир Зеленский допускает, что в будущем может вернуться в шоубизнес, чтобы снова стать юмористом. Такое признание он сделал в разговоре с журналистами французского издания Le Parisien.

Так, у главы государства спросили, сможет ли он снова когда-то смешить людей со сцены, как это ему удавалось в прошлом. Зеленский назвал этот вопрос уместным, но признал, что на него сложно ответить.

"Честно, не знаю. Я думаю, что это зависит в целом от того, какой человек внутри. И я не знаю, потому что эта война влияет на всех нас. И если я не потеряю то, что было внутри, то кто его знает, может быть. А так очень сложно сказать, правда", - ответил Зеленский.

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Также у него спросили, что бы он в прошлом сделал по-другому, учитывая опыт трехлетней полномасштабной войны, зная о ходе событий в этой войне.

"Очень сложно так сказать. Вы знаете, не от нас зависело начало войны. На нас напали. То есть, точно не ко мне вопрос. А вопрос к тем, кто начал, развязал войну. Можно ли было сделать иначе? - Да, 100%. А что касается меня - ежедневно я принимаю решения. Иногда это один, два, три случая, а иногда - это десятки решений, и очень быстрых. Я думаю, что раз мы смогли выстоять, что большинство этих решений - правильные, неправильные, не знаю, - но были удачными, были продуктивными. А часть этих решений точно была, скажем так, нерезультативной", - сказал Зеленский.

Президент добавил, что понимает, в каких случаях можно было сделать другие шаги, но время не повернуть вспять.

Кроме того, у него спросили, что он будет делать после войны.

Зеленский сказал, что у него очень много планов.

"То, что люди делают ежедневно, когда у них нет войны - вот мы будем потом всем этим заниматься", - сказал президент.

Он сказал, что уделял бы внимание детям, семье, родителям.

"Посидеть поговорить. С сыном поиграть в футбол. С дочкой больше поговорить о ее университете. С женой поехать в командировку. Очень много чего", - сказал Зеленский.

При этом, он сказал, что очень хотел бы сходить с семьей в кинотеатр на семейный фильм.

"Правда я такой уставший, что могу там заснуть. Но сам факт", - добавил Зеленский.

Президент уточнил, что хотел бы посетить кинотеатр без охранников и купить попкорн.

От актера до военного лидера: трансформация Зеленского

Как сообщал УНИАН, ранее BBC представил документальный фильм о президенте Украины Владимире Зеленском "История Зеленского" ("The Zelensky Story"). В картине изображен путь украинского лидера от юмориста до главы государства.

Сериал состоит из трех серий, продолжительностью по часу каждая. Лента показывает главные события истории Украины, в частности, провозглашение независимости, Революцию Достоинства и полномасштабное вторжение России. В сериале также изображена трансформация, которую прошел Зеленский за последние 5 лет.

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