В картине изображен путь Зеленского от комедийного актера до одного из самых известных мировых лидеров.

BBC представил документальный фильм о Президенте Украины Владимире Зеленском "История Зеленского" ("The Zelensky Story"). В картине изображен путь украинского лидера от юмориста до главы государства.

Как отмечает BBC, сериал состоит из трех серий, продолжительностью по часу каждая. Лента показывает главные события истории Украины, в частности, провозглашение независимости, Революция Достоинства и полномасштабное вторжение России. В сериале также изображена трансформация, которую прошел Зеленский за последние 5 лет.

Сейчас сериал доступен только для жителей Великобритании. Режиссером картины стал Майкл Уолдман. В ленту он добавил интервью с президентом и его женой - первой леди Еленой Зеленской. Более того, зрители смогут увидеть жизнь главы государства до избрания его президентом, когда он был комиком и выступал на большой сцене.

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"Комик, актер, президент, военачальник - по его собственным словам. Необычная жизнь одного из самых известных мировых лидеров и как все изменила война в Украине", - указано в описании ленты.

Иностранные критики высоко оценили "Историю Зеленского". Они указывают, что проект "открыл им глаза" на президента Украины, а также на российского диктатора Владимира Путина.

Премьера первого эпизода состоялась 4 сентября. В нем рассказывается об успешной карьере юмориста Владимира Александровича, который начал свой путь с выступлений в команде КВН в Кривом Роге. Уже во второй серии изображены первые шаги лидера страны в политике и вызовы на посту президента. А в третьем эпизоде показано его руководство государством во время большой войны.

Напомним, ранее вышел трейлер документального фильма "Подъемная сила". Стало известно, когда зрелищная лента об украинской армейской авиации выйдет в прокат.

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