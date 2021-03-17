Ранее на месте виллы был противотуберкулезный санаторий.

Журналисты побывали на даче Виктора Медведчука и Оксаны Марченко, которые находятся под санкциями Украины за финансирование терроризма, в оккупированном Крыму. В 2012 году там гостил российский президент Владимир Путин.

Об этом говорится в сюжете Крым. Реалии.

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Сейчас на территории поместья, который в Goggle подписан как "вилла Медведчук", проходят ремонтные работы. С квадрокоптера видно несколько зданий, водные горки и пляж, а также бассейн, вертолетную площадку и большой парк.

Раньше на этом месте был противотуберкулезный санаторий. Пляж кум Путина оградил большим забором, местных жителей туда не пускают.

Авторы сюжета объясняют, что до оккупации Крыма фирма, связанная с Медведчуком, оформила в собственность пирс, после чего выкупила 1,2 га пляжа. В то же время на строительство в самом море компания разрешения не получала.

Сейчас пляж оформлен отдельно от имения на 1,9 га, который Медведчук в декларации не указал.

Санкции против Медведчука: что известно

2 февраля президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о применении санкций против народного депутата от партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Тараса Козака и 8 компаний, которые являются учредителями телеканалов "112 Украина", "ZIK" и "NewsOne". Вещание этих телеканалов прекращено в цифровом мультиплексе и кабельных сетях в ночь на 3 февраля.

Пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель заявила о подтвержденном финансировании телеканалов NewsOne, ZIK, "112 Украина" со стороны Российской Федерации.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов подчеркнул, что решение ввести санкции против этих телеканалов не касается вопроса свободы слова, а направлено на борьбу с информационным терроризмом против Украины.

Президент Владимир Зеленский заявил, что решение СНБО о санкциях против телеканалов "NewsOne", "ZIK" и "112 Украина" является юридически мотивированным и было принято сразу после того, как были зафиксированы и обсуждены конкретные основания для него. По словам главы государства, все угрозы национальной безопасности Украины получат эффективный и законный ответ.

19 февраля СНБО принял решение о применение санкций к 19 юридическим и 8 физическим лицам. В частности, к главе политсовета партии "ОПЗЖ" Виктору Медведчуку и его жене Оксане Марченко. Санкции накладываются на все имущество и активы, которые находятся в подчинении Медведчука и его жены. По словам Данилова, Служба безопасности Украины расследует уголовное производство по ч. 5 ст. 258 (финансирование терроризма). К Медведчуку, Марченко и другим лицам санкции применены в связи с этим расследованием.

Также СНБО принял решение о возвращение в собственность государства части нефтепродуктопровода "Самара-Западное направление", поскольку ею владеет компания "Прикарпатзападтранс", которую связывают с Медведчуком.

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Автор: Яна Ставская