Председатель Верховной Рады подчеркивает, что вакцину в первую очередь должны получить те, кто непосредственно сталкивается с коронавирусом и имеет большие риски.

Председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков рассказал, буде ли покупать себе вакцину от COVID-19.

Как передает корреспондент УНИАН, во время брифинга, отвечая на вопрос по поводу принятого сегодня закона о госрегистрации вакцины от COVID-19, он отметил, что в первую очередь вакцину должны получать не чиновники, а "те, кто в ней действительно нуждается: военные, медики, полиция, Нацгвардия".

"Те, кто непосредственно сталкивается с коронавирусом гораздо больше, чем чиновники. И другие слои населения, например, старшие люди", - добавил он.

"Если ты себе можешь позволить, я считаю, что я себе могу позволить, действительно, я куплю эту вакцину. Но для меня сегодня этот вопрос не стоит так остро, потому что я переболел коронавирусом, и некоторое время, к счастью, есть антитела", - сказал Разумков.

В то же время, он не ответил на уточнение, вакцине производства какой страны он доверяет больше.

"Я доверяю тем вакцинам, которые будут проверены, и будет доказана их эффективность", - добавил председатель парламента.

Вакцинация от коронавируса: что известно

Ранее в ВОЗ заявили, что в 47 странах мира, имеющих преимущественно высокий уровень дохода, уже введено более 30 млн доз вакцины от коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает COVID-19.

В феврале-марте Украина ожидает поставки вакцины от COVID-19. Первая партия вакцины в рамках глобальной инициативы COVAX составит 8 млн доз, которых хватит на вакцинацию 4 млн человек (необходимо 2 дозы на человека). В первую очередь будут вакцинировать медиков, пожилых людей и тяжелобольных.

24 декабря 2020 года министр здравоохранения Максим Степанов сообщил, что Минздрав отрабатывает план по увеличению квоты вакцин в рамках инициативы COVAX с 8 млн до 16 млн доз.

30 декабря Украина подписала контракт с китайской компанией Sinovac о поставках 1,9 млн доз вакцины от COVID-19.

8 января 2021 года глава ВОЗ Тедрос Гебрейесус заявил, что богатые страны скупают у производителей Pfizer/BioNTech, Moderna и AstraZeneca большинство вакцин от коронавирусной болезни.

13 января глава Минздрава Степанов заявил, что Министерство здравоохранения в ближайшие дни планирует подписать контракты с новыми компаниями-производителями вакцины от коронавируса.

По данным ВОЗ, в настоящее время на стадии доклинических испытаний находятся 170 экспериментальных вакцин, 65 - проходят клинические испытания, из них 15 - третий, последний этап.

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Автор: Татьяна Поляковская