Алексей Данилов убежден, что на саммите НАТО решение примут в пользу Украины.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов считает, что Российскую Федерацию надо исключить из Совета безопасности ООН. Он напомнил, что Москва не намерена выполнять решение Международного суда ООН

Об этом Данилов заявил в эфире телемарофона.

"Есть решение суда ООН, которое Российская Федерация говорит, что выполнять его не собирается. Тогда у меня вопрос – а что тогда в Совбезе ООН делает Российская Федерация? Может, пора оттуда ее убирать, если она не хочет выполнять те правила и нормы, существующие в цивилизованном современном мире?" – говорится в сообщении.

При этом секретарь СНБО указал, что глава Офиса президента Андрей Ермак продолжает переговоры с представителями РФ, но пока что с мертвой точки сдвинулся только вопрос гуманитарных. По словам Данилова, он не верит в диалог с Москвой и уверен, что на саммите НАТО решение примут в пользу Украины.

Как ранее сообщал УНИАН, 16 марта Комитет министров Совета Европы решил исключить Российскую Федерацию из Совета Европы. Россия была членом Совета Европы на протяжении 26 лет.

В связи с этим Европейский суд по правам человека приостановил рассмотрение жалоб против России.

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