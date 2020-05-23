С простреленной головой: в Киеве нашли мертвым нардепа Давиденко

Давиденко был членом депутатской группы "Доверие".

В Киеве нашли мертвым с простреленной головой народного депутата 8 и 9 созывов Валерия Давиденко.

Об этом рассказал собеседник "Украинской правды" в правоохранительных органах

Рядом с телом нашли оружие. Сейчас на место происшествия уже прибыли правоохранители, которые выясняют детали инцидента.

"Только что в офисе народного депутата Давиденко Валерия Николаевича обнаружен его труп с огнестрельным ранением. Обстоятельства выясняются!" - написал в Facebook Илья Кива.

Валерий Давиденко на досрочных парламентских выборах 2014 года прошел в Раду по одномандатному избирательному округу №208 от ВО "Заступ", набрав 38.86% голосов избирателей.

В 2019 году был избран в Верховную Раду IX созыва как беспартийный самовыдвиженец по 208 округу (Черниговская область).

С 6 декабря 2019 - член депутатской группы "Доверие", до того - внефракционный. Член Комитета по вопросам экономического развития.

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