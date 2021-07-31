Поскольку НАПК не является правоохранительным органом, то дальнейшее расследование по выявленным фактам проведут НАБУ, Нацполиция и ГБР.

Национальное агентство по предупреждению коррупции завершило полную проверку 294 деклараций.

Как сообщает пресс-служба НАПК, в 64 из них выявлены признаки уголовного или административного правонарушения.

Общая сумма недостоверных сведений в денежном выражении в проверенных декларациях составила более 255 млн грн.

В частности, в 52 декларациях были выявлены признаки административного нарушения (ч. 4 ст. 172-6 Кодекса Украины об административных правонарушениях). Эти чиновники не отметили имущество на сумму от 100 до 500 прожиточных минимумов (от 227 тыс. грн до 1,1 млн грн). Соответствующие административные протоколы будут направлены в суд.

"Именно суд может назначить этим должностным лицам наказание в виде штрафа. А в случае, если декларант не занимает высокую должность, НАПК направит соответствующие материалы для составления админпротоколов в Национальную полицию", - говорится в сообщении.

В 12 декларациях НАПК выявило признаки уголовного правонарушения (ст. 366-2 Уголовного кодекса Украины). В каждой из этих деклараций чиновники не отметили имущество на сумму более 1,1 млн грн.

Читайте такжеНАПК взялось за декларацию Медведчука и еще девяти нардепов

Среди правонарушителей оказались народные депутаты, бывшие и действующие ныне чиновники. В частности, бывшая первая заместитель председателя Национального агентства по вопросам государственной службы Ирина Овчаренко, судья Верховного суда Николай Короткевич, экс-первый заместитель директора ГБР Александр Бабиков, бывший заместитель председателя Государственной службы экспортного контроля Денис Радов, экс-глава Харьковской ОГА Алексей Кучер и другие.

Поскольку НАЗК не является правоохранительным органом, то дальнейшее расследование по выявленным фактам проведут Национальное антикоррупционное бюро, Национальная полиция и Государственное бюро расследований.

Так, в связи с выявленными признаками уголовных правонарушений НАПК направит в указанные правоохранительные органы за подследственностью обоснованные выводы относительно деклараций таких лиц.

Проверка других деклараций продолжается. С начала года к проверке взято 936 деклараций, добавили в ведомстве.

Вас также могут заинтересовать новости:

Автор: Тамара Отовская