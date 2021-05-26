Пассажирский самолет по маршруту Афины-Вильнюс Ryanair 23 мая экстренно сел в аэропорту "Минск".

В международном аэропорту "Киев" имени Сикорского ("Жуляны") говорят, что не получали запрос на посадку самолета Ryanair 23 мая якобы из-за сообщения о минировании.

Об этом пресс-служба аэропорта сообщила в комментарии ТСН.

"Такого запроса в аэропорт не поступало", – прокомментировали в "Жулянах".

ОБНОВЛЕНО. Руководитель "Украэроруха" Андрей Ярмак в комментарии РБК заявил, что во время выполнения транзитного рейса Ryanair в воздушном пространстве Украины сообщений о нестандартной ситуации на борту не было. Запросов на изменение плана полета также не поступало.

Что предшествовало

Ранее Александр Лукашенко обвинил аэропорты в Киеве и Вильнюсе в том, что те отказали пассажирскому самолету Ryanair, на котором находились оппозиционер Роман Протасевич и его девушка София Сапега, в экстренной посадке из-за сообщения о якобы бомбе в салоне.

Поэтому, по логике политика, самолет приземлился в аэропорту Минска.

Читайте такжеВ Киеве Нацгвардия помешала участникам акции под посольством РФ сжечь "Кремль" (фото, видео)"Почему командир экипажа решил посадить самолет в Минске, когда до Вильнюса оставалось около 70 километров? Почему никто не захотел принять самолет, когда мы сообщили о заложенной взрывчатке? Ни Вильнюс, куда он летел, ни Варшава, ни Львов, ни Киев. Испугались ответственности? Или кому-то все же очень надо было, чтобы он приземлился в Минске?" – заявил Лукашенко на встрече с парламентариями 26 мая.

Пассажирский самолет по маршруту Афины-Вильнюс Ryanair 23 мая экстренно сел в аэропорту "Минск". Предварительно утверждалось, что белорусские диспетчеры заявили членам экипажа о бомбе в салоне, из-за чего самолет изменил маршрут на столицу республики.

После посадки из салона силовики вывели двух пассажиров – журналиста и основателя оппозиционного Telegram-канала Nexta Романа Протасевича и его девушку, гражданку РФ Софию Сапегу.

Сразу же появилась информация о том, что Лукашенко на перехват лайнера Ryanair с экс-главредом NEXTA на борту выслал истребитель МиГ-29. Минобороны подтвердило перехват.

Обстоятельства вынужденной посадки самолета авиакомпании Ryanair в Минске будет расследовать международная организация гражданской авиации.

В Европе призвали ввести санкции против Беларуси. Некоторые авиакомпании немедленно прекратили использование воздушного пространства страны. Авиасообщение с Беларусью прекратили, в частности, Литва, Великобритания и Украина.

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Автор: Яна Ставская