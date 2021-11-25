О смерти бывшего политика УНИАН сообщили источники.

Скончался бывший мэр Киева Александр Омельченко. Об этом УНИАН сообщили источники.

Читайте такжеУмер соучредитель "Партии регионов", экс-нардеп Звягильский (видео)Ранее сообщалось, что экс-мэр Киева, действующий депутат Киевсовета Александр Омельченко попал в больницу из-за заболевания COVID-19. "На сегодняшний день один из депутатов Киевсовета, один из опытных депутатов как по специальности, так и по возрасту – Александр Омельченко в больнице. В таком непростом состоянии, учитывая и возраст, и процент поражения легких", — сообщал 18 ноября Виталий Кличко.

Справка УНИАН. Александр Омельченко родился в 1938 году. Был председателем КГГА с 1996 по 2006 годы, мэром столицы - с 1999 по 2006 годы.

Автор: Ольга Робейко