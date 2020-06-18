В Евросоюзе настаивают, на пути сближения Украины с ЕС сначала надо полноценно выполнить Соглашение об ассоциации

В ЕС поддерживают укрепление отношений с Украиной, но напоминают об обязанностях Украины.

В Европейском Союзе настаивают, что на пути сближения Украины с Европейским Союзом сначала надо полноценно выполнить Соглашение об ассоциации и углубленной и всеобъемлющей зоне свободной торговли.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом во время онлайн-брифинга сказала президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен по итогам видеоконференции лидеров стран ЕС и "Восточного партнерства".

В частности, ее спросили, что хотя Соглашение об ассоциации не предусматривает членства в Евросоюзе, как ЕС может помочь Украине получить долгосрочную перспективу членства в рамках "Восточного партнерства".

"Мы находимся на стадии, когда, во-первых, важно полноценно воплотить соглашения о зоне свободной торговли, которые мы имеем (Соглашения об ассоциации - УНИАН) с теми странами, которые являются ближайшими к нам, чтобы использовать в полном объеме все, что возможно в рамках соглашений, которые были подписаны обеими сторонами. Сейчас это важно", - подчеркнула фон дер Ляйен.

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По ее словам, сегодня обсуждалось будущее на следующие десять лет.

"Мы хотим сделать шаг вперед, мы хотим усилить отношения, мы хотим улучшить их", - сказала президент ЕК.

Также, по ее словам, реализация определенных пяти приоритетов будет сближать страны ЕС и "Восточного партнерства".

"Мы считаем, что со временем мы должны укрепить отношения и улучшить уровень ассоциации и близость между этими шестью странами и особенно с теми, которые даже более ближе", - сказала фон дер Ляйен.

В свою очередь, президент Европейского Совета Шарль Мишель добавил, что действующие Соглашения об ассоциации и зоне свободной торговли с Украиной, Грузией и Молдовой имеют "огромный потенциал".

"Мы хотим улучшить отношения, поскольку это партнерство является стратегическим для нас, и именно поэтому мы считаем, что пять направлений, которые мы определили, являются правильными для того, чтобы улучшить и укрепить отношения с этими странами", - сказал Мишель.

Как сообщал УНИАН, лидеры 27 стран-членов Европейского Союза и шести стран "Восточного партнерства" - Армении, Азербайджана, Беларуси, Грузии, Молдовы и Украины, согласовали пять главных приоритетов развития на ближайшие годы. Речь идет об экономических сдвигах; эффективном управлении и верховенстве права; о партнерстве, которое объединяет в рамках развития цифровых технологий; о развитии "зеленой" энергетики и достижении результатов ради пользы людей.

"Восточное партнерство" является политической инициативой, основанной на пражском саммите в мае 2009 года и направлено на сближение с ЕС Армении, Азербайджана, Беларуси, Грузии, Молдовы и Украины. Сотрудничество ЕС с восточными партнерами ориентировано на стимулирование политических и социально-экономических реформ. Это означает укрепление демократии и достижение стабильного и сбалансированного роста в интересах граждан.

Справка УНИАН. В 2014 году Европейский Союз и Украина подписали Соглашение об ассоциации, что стало началом нового периода в развитии отношений между ЕС и Украиной.

Соглашение является основным инструментом для более тесного сближения Украины и Евросоюза: оно способствует углублению политических отношений, более сильным экономическим связям и взаимному уважению общих ценностей. Экономическая часть соглашения, об углубленной и всеобъемлющей зоне свободной торговли, предоставляет Украине возможность для расширения торговых отношений и экономического развития, поскольку открывает новые рынки, способствует адаптации законодательства, стандартов и регламентов в различных секторах. Последнее поможет интегрировать стандарты ЕС в ключевые секторы украинской экономики.

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