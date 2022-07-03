Президент заявил, что дипломатическая активность не уменьшается.

Президент Украины Владимир Зеленский заявляет, что Украина ожидает новых решений от партнеров в сфере оборонной помощи.

Об этом глава государства сказал в вечернем обращении.

"И завтра и в течение новой недели будут важные для Украины переговоры, встречи - дипломатическую активность не уменьшаем ни одного дня. Ожидаем и новых решений от партнеров по оборонной помощи нашей стране...",- заявил Зеленский.

"Главное, как бы сложно не было нам сегодня, должны помнить о том, что будет завтра. И что завтрашний день должен принести Украине максимальную пользу – каждый и каждая должны делать для этого абсолютно все, что возможно", - добавил президент.

Как сообщал УНИАН, лидеры 30 стран-членов Организации Североатлантического договора (НАТО) одобрили комплексный пакет помощи для Украины. В частности, главы государств и правительств НАТО согласились укрепить поддержку Украины.

Новый комплексный пакет помощи включает защищенные средства связи, поставки горючего, медицинских товаров, бронежилетов, противоминного оборудования, оборудования для противодействия химическим и биологическим угрозам и сотни переносных систем для борьбы с беспилотниками.

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