Киев выдвинул обвинения в сторону Москвы и призвал прекратить издевательства над крымскими татарами.

Министерство иностранных дел Украины считает провокацией обвинения Российской Федерации в якобы причастности украинской стороны к "диверсии" на газопроводе в селе Перевальное Симферопольского района в оккупированном Крыму.

О такой позиции украинской стороны говорится в заявлении МИД.

"Обратили внимание на провокационные заявления ФСБ РФ о якобы "причастности" Главного управления разведки Министерства обороны Украины и Меджлиса крымскотатарского народа к акциям протеста против действий российской оккупационной администрации и незаконных военизированных группировок на территории временно оккупированного Крыма", – сказано в заявлении.

В МИД отметили, что рассматривают эти обвинения, в том числе причастность к "диверсии" на газопроводе, как очередную провокацию со стороны Российской Федерации.

Читайте такжеРФ мстит Украине: Кулеба обвинил россиян в мелочности"Распространенные в СМИ видео с "признаниями" незаконно задержанных граждан Украины были получены путем применения жестких пыток. Это – неудачная попытка оккупационных репрессивных органов РФ, направленная на сокрытие репрессий против крымскотатарского населения Крыма", – говорится в документе.

В министерстве также требуют от России немедленно освободить незаконно задержанных граждан Украины и прекратить пытки и преследования представителей крымскотатарского народа.

Также МИД призывает мировое сообщество присоединиться к тому, чтобы освободить из российских тюрем и застенков всех незаконно удерживаемых граждан Украины.

Напомним, 3 и 4 сентября в оккупированном Крыму сотрудники ФСБ РФ увезли в неизвестном направлении Наримана Джелялова, братьев Азиза и Асана Ахтемовых, а также Эльдара Одаманова и Шевкета Усеинова.

Ахтемовых и Джелялова подозревают в попытке совершить "диверсию" на газопроводе в селе Перевальное Симферопольского района.

По заявлению ФСБ, "диверсия" была якобы организована территориальным подразделением Главного управления разведки Минобороны Украины в Херсоне – оперативной службой "Таврия" с участием Меджлиса крымскотатарского народа.

Непосредственными исполнителями ФСБ называет Ахтемовых, а Джелялова - соучастником.

Организаторами "диверсии" ФСБ называет Ризу Ягьяева-Велиулаева, Максима Мартынюка, Виктора Зелинского, Кирилла Буданова.

6 сентября Одаманову и Усеинову так называемый "суд" назначил через две недели админареста за "неповиновение" полиции.

Джелялова и братьев Ахтемовых "суд" арестовал на два месяца - до 4 ноября.

7 сентября российские СМИ обнародовали видео допроса Ахтемовых.

Сразу после задержания Асана Ахтемова пытали электрическим током и применяли к нему психологическое насилие, чтобы добиться признания вины в "диверсии", которую он не совершал.

Адвокат Айдер Азаматов рассказал, что после пыток с током Ахтемов согласился подписать все документы, после чего его отвезли в здание российской ФСБ в оккупированном Симферополе.

Автор: Виталий Саенко