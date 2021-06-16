Посольство Украины в Минске обратилось к белорусским властям, чтобы получить официальные объяснения.

В Министерстве иностранных дел Украины прокомментировали сообщение о якобы "допросе" белорусского оппозиционного блогера и журналиста Романа Протасевича подконтрольными России боевиками на оккупированной части Луганской области.

Об этом в комментарии УНИАН сообщил пресс-секретарь Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко.

Спикер отметил, что фактический контроль на временно оккупированных территориях в Луганской области осуществляет оккупационная администрация Российской Федерации, поэтому никакой "генпрокуратуры ЛНР", которая якобы проводила допрос Протасевича, не может быть по определению.

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"Сообщение о проведении "следственных действий" в Беларуси следует рассматривать в контексте попыток РФ предоставить подчиненным ей незаконным группировкам хоть какую-то псевдосубьектность. Это лишь подтверждает, что операция по принудительной посадке самолета Ryanair и задержанию Протасевича разыграна по российскому сценарию. Россия не упускает шанса лишить Беларусь суверенитета и максимально ее затянуть в свою геополитическую повестку дня", - заявил пресс-секретарь.

Николенко отметил, что такое сближение России и Беларуси, безусловно, усиливает риски для Украины. "И оно будет учтено при принятии нашим государством дальнейших решений по защите интересов национальной безопасности", - заявил дипломат.

Также он сообщил, что по поручению министра иностранных дел Дмитрия Кулебы Посольство Украины в Минске обратилось к белорусским властям, чтобы получить официальные объяснения.

Как сообщают некоторые СМИ, подконтрольные России боевики на Луганщине якобы "провели следственные действия" с Протасевичем.

23 мая в аэропорту "Минск" экстренно приземлился самолет компании Ryanair, следовавший по маршруту Афины-Вильнюс. Причиной экстренной посадки стал сигнал о заминировании. Самолет проверили, бомбу не нашли, а всех пассажиров отправили на повторный осмотр.

После посадки власти страны задержала основателя оппозиционного Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича и его девушку Софию Сапегу, находившихся на борту самолета.

Сразу же появилась информация о том, что самопровозглашенный президент Александр Лукашенко на перехват лайнера Ryanair с экс-главным редактором NEXTA на борту выслал истребитель МиГ-29. В тот же день Минобороны Беларуси подтвердило перехват лайнера с помощью истребителя.

4 июня появилось "интервью" Протасевича белорусскому каналу. В этом видео блогер заявил, что "признает вину" по статье об организации массовых беспорядков в Беларуси. Также Роман Протасевич сказал, что уважает самопровозглашенного президента Лукашенко. Кроме того, он заявил, что внутри белорусской оппозиции рассматривался силовой сценарий захвата власти. В конце "интервью" Роман Протасевич извинился, расплакался и заявил, что больше не хочет заниматься политикой, и хочет жить нормальной жизнью, с семьей и детьми.

После интервью отец журналиста Дмитрия Протасевич заявил, что белорусские силовики применили пытки к его сыну, а его первое "интервью" он назвал пропагандистским фильмом и издевательством.

14 июня на пресс-конференции в Минске Протасевич заявил, что во время и после задержания его никто не бил.

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Автор: Виталий Саенко