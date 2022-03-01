Он подчеркнул, что это трагедия для каждого украинца.

Украина смогла объединить Европейский Союз ценой тысяч погибших.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время видеовыступления на внеочередном заседании Европарламента.

"Я говорю сейчас о гражданах Украины, которые защищают страну ценой своей жизни, защищают единство, свободу. Я очень рад, что то, что я сейчас увидел и услышал, это настроение объединяющее. Я рад, что мы сегодня объединили всех вас - страны ЕС, но я не знал, что это произойдет такой ценой", - сказал он.

"И это трагедия для меня и каждого украинца, для государства. Такая высокая цена, очень высокая. Тысячи погибших людей, две революции, одна война и пять дней полномасштабного вторжения РФ", - заявил Зеленский.

Как сообщал УНИАН, 28 февраля президент Владимир Зеленский подписал заявку на членство Украины в Европейском Союзе. Документ уже доставлен в Брюссель и официально зарегистрирован.

Президенты 8 стран призвали немедленно предоставить Украине статус страны-кандидата на вступление в ЕС.

Как пояснила руководитель постоянной делегации Верховной Рады Украины в ПАСЕ, народный депутат из фракции "Слуга народа" Мария Мезенцева, сначала Украина получит статус страны-кандидата в члены ЕС, а затем станет членом сообщества.

Процедура рассмотрения заявки Украины на членство в Европейском Союзе началась.

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