Украина смогла объединить Европейский Союз ценой тысяч погибших.
Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время видеовыступления на внеочередном заседании Европарламента.
"Я говорю сейчас о гражданах Украины, которые защищают страну ценой своей жизни, защищают единство, свободу. Я очень рад, что то, что я сейчас увидел и услышал, это настроение объединяющее. Я рад, что мы сегодня объединили всех вас - страны ЕС, но я не знал, что это произойдет такой ценой", - сказал он.
"И это трагедия для меня и каждого украинца, для государства. Такая высокая цена, очень высокая. Тысячи погибших людей, две революции, одна война и пять дней полномасштабного вторжения РФ", - заявил Зеленский.
Как сообщал УНИАН, 28 февраля президент Владимир Зеленский подписал заявку на членство Украины в Европейском Союзе. Документ уже доставлен в Брюссель и официально зарегистрирован.
Президенты 8 стран призвали немедленно предоставить Украине статус страны-кандидата на вступление в ЕС.
Как пояснила руководитель постоянной делегации Верховной Рады Украины в ПАСЕ, народный депутат из фракции "Слуга народа" Мария Мезенцева, сначала Украина получит статус страны-кандидата в члены ЕС, а затем станет членом сообщества.
Процедура рассмотрения заявки Украины на членство в Европейском Союзе началась.