По его словам, эти переговоры не имеют никакого смысла, пока Россия не готова уходить из Украины.

Украина не ведет никаких переговоров "за закрытыми дверями" с Россией.

Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в эфире утренней программы телеканала ZDF, передает Укринформ.

На вопрос, не ведет ли Украина переговоров с РФ "за закрытыми дверями", глава МИД ответил: "Нет". По его словам, основой "мирной формулы" является уважение к суверенитету и территориальной целостности Украины.

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"Если переводить с дипломатического (языка - УНИАН) на обычный, то это означает, что Россия должна уйти из Украины. Пока этого не произойдет, пока она не будет готова этого сделать, нет смысла вести никакие переговоры", - отметил он.

Переговоры с Россией-последние новости

Одиозный глава МИД Венгрии Петер Сиярто встретился российским коллегой Сергеем Лавровым на полях Генассамблеи ООН. По его словам, Москва "готова к мирным переговорам".

23 сентября стало известно, что британские официальные лица провели дипломатические дискуссии с ключевыми представителями Кремля по глобальной безопасности на фоне войны в Украине.

В то же время одиозный экс-советник ОП Алексей Арестович заявил, что власти Российской Федерации пытаются вести подковерные переговоры по Украине. Кремль шантажирует массированными ударами по объектам инфраструктуры.

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