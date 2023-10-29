Участие в этой встрече приняли дипломаты из 66 стран и международных организаций.

В Офисе президента Украины рассказали о третьей встрече советников по вопросам национальной безопасности и советников по внешней политике относительно ключевых принципов мира в Украине и мире, которая состоялась на Мальте.

Как отмечается в сообщении на сайте президента Украины, эта встреча, которая состоялась 28 октября, стала логическим продолжением консультаций в соответствующем формате в Копенгагене (Дания) в июне и в Джидде (Саудовская Аравия) в августе.

Участие в ней приняли дипломаты из 66 стран и международных организаций. В частности, к ней присоединились делегации многих государств Азии, Африки и Латинской Америки. Для сравнения, в предыдущей встрече участвовали 42 делегации.

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Отмечается, что постоянный рост количества участников этого формата свидетельствует о "неуклонном усилении международной поддержки принципов, на которых основывается украинская Формула мира, представленная Владимиром Зеленским почти год назад как основа для достижения устойчивого, справедливого и всеобъемлющего мира".

По словам руководитель ОП Андрея Ермака, предварительные консультации на уровне советников позволили сформировать общее видение предпосылок наступления мира и безопасного послевоенного устройства мира. А по результатам встреч на уровне послов в Киеве были наработаны конкретные планы реализации пунктов формулы мира и созданы международные рабочие группы, которые сосредоточились на технических вопросах реализации пунктов формулы.

Он также отметил, что к разработке плана приобщаются все больше государств, которые уважают международное право и принципы Устава ООН.

"Та архитектура, которую мы с вами создаем, может стать решением не только для Украины. Это будет универсальная структура, которую можно и нужно будет применять где угодно, где возникнет потребность в защите мира и справедливости", - сказал Ермак.

Во время третьей встречи советников на Мальте были рассмотрены конкретные направления Формулы мира и наработки по их реализации. Внимание было сосредоточено на пяти ключевых пунктах Формулы мира: "ядерная и радиационная безопасность", "продовольственная безопасность", "энергетическая безопасность", "освобождение всех пленных и депортированных лиц" и "восстановление территориальной целостности Украины и мирового порядка".

Отмечается, что планы по каждому из этих вопросов были наработаны рабочими группами, в которые вошли представители дипломатических учреждений разных стран из всех регионов мира. Каждый пункт плана презентовали и комментировали представители разных государств, а также украинские чиновники.

В частности, члены международной рабочей группы и министр энергетики Украины Герман Галущенко представили план по ядерной и радиационной безопасности, который имеет целью полный вывод российского военного и гражданского персонала, оружия и оборудования с территории Запорожской атомной электростанции и передачу контроля над станцией Украине.

Встреча на Мальте - что предшествовало

Как сообщал УНИАН, 28 октября на Мальте начался двухдневный саммит о мирном урегулировании войны в Украине.

Вечером того же дня президент Украины Владимир Зеленский подвел итоги первого дня работы саммита. Он отметил, что Формула мира постепенно становится глобальной.

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