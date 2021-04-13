Глава МИД уверен, что совместными усилиями Украина и США смогут добиться хороших результатов.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявляет, что сейчас в развитии двусторонних отношений Украины и США "начался новый день".

Читайте такжеГоссекретарь США Блинкен провел встречу с Кулебой: о чем говорилиОб этом Кулеба сказал в видеообращении по итогам своего визита в Брюссель, обнародованном в социальной сети Facebook.

"Я очень доволен встречей с Тони Блинкеном и нашим разговором. Мы час спокойно проговорили все ключевые вопросы нашей повестки дня", - сообщил он.

Глава МИД напомнил, что 2 февраля состоялась их первый с Блинкеном телефонный разговор после утверждения его на пост госсекретаря США.

"После первого телефонного разговора с ним я написал, что начнется новый день в отношениях между Украиной и Америкой. Сегодня могу уже с уверенностью сказать, что день начался, и мы уже его успешно проживаем. Поэтому, сохраняем спокойствие, каждый сейчас должен делать свою работу, делать ее качественно, спокойно для того, чтобы все было хорошо. Я убежден, что совместными усилиями все так и будет", - подчеркнул Кулеба.

Встреча Кулебы и Блинкена

13 апреля, в Брюсселе Блинкен заверил Кулебу в непоколебимой поддержке Соединенными Штатами суверенитета и территориальной целостности Украины перед лицом продолжающейся агрессии России.

Также Блинкен на встрече с Кулебой отметил важность утверждения верховенства права в Украине. "Госсекретарь Блинкен и министр иностранных дел Кулеба обсудили важность утверждения верховенства права и проведения экономических реформ для укрепления институтов Украины, поддержки антикоррупционных усилий и продвижения ее евроинтеграционных стремлений", - сказано в заявлении представителя госсекретаря США Неда Прайса.

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Автор: Виталий Саенко