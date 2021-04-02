В ходе нынешнего саммита лидеров НАТО следует начать подготовку к предоставлению Украине Плана действий по членству (ПДЧ).
Читайте такжеУкраина готова увеличить взносы в операции НАТО и рассчитывает на ПДЧ в следующем году - ТаранТакое заявление сделала вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина в интервью ТСН.
"В этом году на саммите лидеров стран-членов будет определяться десятилетняя стратегия развития Альянса. Думаю, настало время наконец выполнить условия декларации Бухарестского саммита и, как минимум, дать инструкции соответствующим министрам начать подготовку к предоставлению Украине ПДЧ. А Украина больше готова к получению такого Плана, чем это было в 2008 году", - сказала Стефанишина.
По ее словам, по результатам недавней встречи министров иностранных дел стран-членов Альянса в Брюсселе стало известно, что Украина точно будет в повестке дня этого саммита.
В то же время Стефанишина считает, что пока "рано говорить о конкретном решении", поскольку его принимают все страны НАТО.
"Могу сказать несколько важных элементов. Первое - Украина готова к ПДЧ. Второе - мы сейчас работаем со всеми столицами, которые поддерживают и не поддерживают эту идею. Поэтому я считаю, если решение должно быть принято в ходе этого саммита, учитывая короткие сроки, так это задача министрам, как это предусмотрено в декларации Бухарестского саммита, начать работу над ПДЧ", - отметила вице-премьер.
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