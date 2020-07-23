Politico: Премьер Украины едет в Брюссель за деньгами

Но перед главой украинского правительства стоит также задача убедить европейских лидеров в готовности Киева продолжать реформы.

Премьер-министр Украины Денис Шмигаль уверяет, что рад получить кредит, а не грант. 44-летний экономист и бывший глава Ивано-Франковской ОГА прибудет в Брюссель сегодня.

Это его первая зарубежная поездка с марта, когда парламент назначил его на нынешнюю должность. Но коронавирус заблокировал его зарубежные визиты, - пишет Politico. Теперь он собирается встретиться с вице-президентами Еврокомиссии Франсом Тиммермансом и Валдисом Домбровскисом. Он также формально примет 1,2 миллиарда евро чрезвычайного займа для борьбы с пандемией коронавируса.

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Визит украинского премьера состоится всего через два дня после завершения непростого саммита ЕС, во время которого лидеры вели ожесточенную дискуссию о преимуществах грантов над займам в распределении выделенного пакета помощи с размере 1,82 триллиона евро. И Шмигаль, возможно контринтуитивно, повторил аргументы так называемых экономных стран ЕС, которые выступают против грантов. Украинский премьер заявил, что обязательства вернуть долг вызывают большую мотивацию для страны-получателя вроде Украины проводить реформы, которые от нее требуют.

"Наверное, на уровне межгосударственных отношений это будет не так понятно. Потому что страна, которая должна выдать грант, не будет полностью понимать, почему она должна проводить эту выплату вообще. В это время другая сторона, которая получает грант, будет чувствовать себя более расслабленно и не будет делать то, что следует", - сказал украинский Шмыгаль.

Он также добавил, что кредиты и займы "уже давно закрепились как ценные и эффективные механизмы в развитии отношений и сотрудничества между странами". У Шмыгаля есть причины убеждать лидеров ЕС в том, что Украина будет и далее выполнять свои обязательства. Новая ссуда повысит макроэкономическую финансовую помощь для Киева до 5 миллиардов евро с 2014 года. Это самая большая сумма, которую ЕС когда-либо передавал стране-партнеру.

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Шмыгаль сказал Politico, что его первая зарубежная поездка в качестве премьер-министра будет именно в столицу Евросоюза для того, чтобы стать символом западной траектории Украины и ее приверженности к политическим и торговым соглашениям с ЕС. Этот жест хорошо восприняли в Брюсселе.

Но поездка также состоится на фоне противоречивых событий в Украине, которые состоялись в последнее время. В частности, Politico напоминает об отставке руководителя Национального банка, который заявил, что на него совершали "политическое давление". Это насторожило лидеров ЕС. В интервью Шмыгаль возразил, что правительство хоть как-то давило на бывшего председателя НБУ Якова Смолия. При этом он напомнил, что президент Владимир Зеленский уже назначил нового главу Национального банка Кирилла Шевченко, у которого 25 лет опыта в банковском секторе. Кроме того, Шмигаль отметил, что независимость НБУ под защитой Конституции.

"Один ушел в отставку, другого назначили. Так бывает в жизни", - сказал Шмигаль, добавив, что Шевченко будет в составе его делегации во время поездки в Брюссель.

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Украинский премьер также выразил благодарность ЕС за сохранение санкций против России в качестве наказания за аннексию Крыма в 2014 году, а также за поддержку союза в борьбе с российской агрессией на Донбассе. Он заверил, что правительство старается, чтобы провести необходимые реформы, приблизить Украину к стандартам жизни ЕС и улучшить качество жизни украинцев.

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