Нацсовет Украины по вопросам телевидения и радиовещания и Комиссия по телевидению и радио Республики Армении подписали меморандум о сотрудничестве в области регулирования телерадиовещания.
Читайте такжеНацсовет подает в суд об аннулировании лицензии телеканала "НАШ" из-за высказываний ЛукашСвои подписи под документом поставили член Нацсовета Максим Оноприенко и от армянской стороны - председатель Комиссии Тигран Хакобян. Об этом сообщает Нацсовет.
Меморандум был подписан в рамках визита официальной делегации Украины в Армению. Он заключен сроком на 5 лет с возможностью автоматической пролонгации его действия.
В документе говорится о:
- содействии обмену аудиовизуальными услугами и создании совместного аудиовизуального продукта;
- проведении взаимных консультаций и обмене информацией по специфическим секторальным вопросам;
- обмене специалистами и экспертами, а также организации визитов и встреч;
- организации и участии в совместных семинарах, симпозиумах, конференциях, круглых столах в сфере регулирования телерадиовещания.