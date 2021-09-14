Меморандум заключен сроком на пять лет, возможна автоматическая пролонгация его действия.

Нацсовет Украины по вопросам телевидения и радиовещания и Комиссия по телевидению и радио Республики Армении подписали меморандум о сотрудничестве в области регулирования телерадиовещания.

Читайте такжеНацсовет подает в суд об аннулировании лицензии телеканала "НАШ" из-за высказываний ЛукашСвои подписи под документом поставили член Нацсовета Максим Оноприенко и от армянской стороны - председатель Комиссии Тигран Хакобян. Об этом сообщает Нацсовет.

Меморандум был подписан в рамках визита официальной делегации Украины в Армению. Он заключен сроком на 5 лет с возможностью автоматической пролонгации его действия.

В документе говорится о:

содействии обмену аудиовизуальными услугами и создании совместного аудиовизуального продукта;

проведении взаимных консультаций и обмене информацией по специфическим секторальным вопросам;

обмене специалистами и экспертами, а также организации визитов и встреч;

организации и участии в совместных семинарах, симпозиумах, конференциях, круглых столах в сфере регулирования телерадиовещания.

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Автор: Григорий Бондарь