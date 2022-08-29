О смерти Алексея Ковалева стало известно накануне вечером.

Нардеп, поддержавший агрессию РФ против Украины, Алексей Ковалев, вероятно, был убит в ходе криминальных разборок за зерно и овощи между херсонскими оккупантами.

Такое предположение выдвинул журналист Денис Казанский.

Он прогнозирует, что смерть Ковалева спишут на "украинских партизан", однако не факт, что они причастны к этому событию.

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"На оккупированной территории сейчас царят мародерство и грабеж. У фермеров отбирают урожаи, заставляют платить огромные взятки за право просто куда-то вывезти свою продукцию с полей. Оккупационные власти фактически превратились в ОПГ - недавно сами россияне арестовали за разбой заместителя гауляйтера Новой Каховки Виталия Ефименко. Он занимался грабежом местных бизнесменов. Вполне вероятно, что за аналогичные дела прикончили и Ковалева", - пишет журналист.

Казанский напомнил, что везде, куда приходит Россия, начинается криминальный хаос - пытки, подвалы, убийства и отжимы чужой собственности.

"Мы все это во всех красках с 2014 года наблюдали на Донбассе. От увиденного воротило даже фанатиков русского мира, типа Гиркина, который называл "ЛДНР" не иначе как "криминальной клоакой". И только безнадежный идиот мог расчитывать, что на других оккупированных территориях может быть иначе", - отметил он.

Также он обратил внимание на интересный момент в биографии Ковалева: в самом начале полномасштабной войны тот поддерживал Украину и заверял, что делает все для ее победы. Об этом депутат писал в своих соцсетях.

Убийство Ковалева: что известно

О ликвидации коллаборанта в воскресенье вечером сообщил депутат Херсонского облсовета Сергей Хлань. Он утверждал, что Ковалева убили в Железном порту.

Ранее его исключили из президентской фракции, однако не лишили депутатского мандата. Сообщалось, что нардеп сбежал в Херсонскую область в первые дни полномасштабного вторжения якобы помогать людям, с тех пор на связь не выходил.

В июле стало известно о "назначении" Ковалева "заместителем председателя" правительства" оккупантов в Херсонской области.

СМИ уже узнали первые подробности его убийства.