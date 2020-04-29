Мэр Одессы уволил двух своих заместителей
Мэр Одессы Геннадий Труханов уволил сразу двух своих заместителей.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом стало известно сегодня на заседании сессии Одесского городского совета.
В частности, соответствующие вопросы, за которые Труханов предложил депутатам проголосовать, были внесены в повестку дня.
По словам мэра, оба заместителя уволены, в частности, Котляр - «по согласованию сторон».
Некоторые депутаты просили уточнить, по какой причине увольняются указанные чиновники. Было предложено, чтобы, например, Котляр вышел к трибуне и сделал отчет о проделанной работе, чтобы депутаты могли оценить, насколько он справился со своими обязанностями.
Труханов не обращал внимания на эти предложения и только настаивал на голосовании по вопросам вывода уже бывших замов из исполкома.
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В результате, большинством голосов депутатский корпус поддержал исключение Котляра и Рябоконя из состава исполнительного комитета горсовета.
Котляр занимал пост заместителя мэра Одессы с февраля 2016 года. Отвечал, в том числе за вопросы безопасности, на нем замыкались, например, департамент муниципальной безопасности и коммунальное учреждение «Муниципальная варта».
Рябоконь занимал пост вице-мэра с января 2017 года, ранее возглавлял местный ГАСК. В должности заместителя городского головы отвечал, в частности, за строительную сферу.
Сейчас у Труханова остались четыре заместителя: Павел Вугельман, Светлана Бедрега, Олесь Янчук и Сергей Подгайный.