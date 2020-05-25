Проехался "зайцем": водитель маршрутки рассказал, что Тищенко не оплатил проезд (видео)

Тищенко проехал лишь одну остановку, однако оплачивать проезд не захотел.

Народный депутат от Слуги народа Николай Тищенко отказался платить за проезд в маршрутке, объяснив свой поступок тем, что парламентариям по закону положены льготы на проезд в общественном городском транспорте.

Об этом рассказал водитель маршрутного такси, который подвозил Тищенко.

По словам водителя, Тищенко проехал лишь одну остановку, однако оплачивать проезд не захотел.

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"Да он проехал одну остановку, я его попросил оплатить проезд, а он сослался на льготы для народных депутатов на проезд в городском общественном транспорте и вышел", - сказал водитель в комментарии блогеру Василию Крутчаку, отметив, что он не стал разбираться с "зайцем".

Примечательно, что согласно законодательству народные депутаты должны платить за проезд, тогда как государство уже компенсирует народным избранникам соответствующие расходы.

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