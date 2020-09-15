Зеленский подчеркнул, что для него важна поддержка Австрией территориальной целостности Украины.

Президент Владимир Зеленский накануне визита в Вену заявил австрийской прессе, что танец экс-главы МИД Австрии Карин Кнайсль с президентом РФ Владимиром Путиным на ее свадьбе не имеет негативного влияния на отношения между странами.

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Об этом Зеленский сказал в интервью Wiener Zeitung, пишет "Европейская правда".

"Если честно, я уже и забыл историю об этой свадьбе. Отношения между Австрией и Украиной являются глубокими, это дело было лишь небольшим эпизодом. Она не имеет негативного влияния на отношения между нашими государствами", - сказал глава государства.

Он подчеркнул, что для него важна поддержка Австрией территориальной целостности Украины.

"У нас война на востоке Украины, и Австрия поддерживает территориальную целостность Украины. Для меня это очень важно. Я уже встречался с канцлером Себастианом Курцом, у нас хорошие отношения", - отметил Зеленский.

Президент Украины Владимир Зеленский во вторник впервые посетит Вену. Визит проходит по приглашению федерального президента Александра ван дер Беллена.

Зеленский в Вене также встретится с канцлером Себастианом Курцом и председателем парламента Вольфгангом Соботкой.

Путин на свадьбе экс-главы МИД Австрии

Свадьба Кнайсль и Вольфганга Майлингера состоялась в Австрии 18 августа 2018 года. Президент России подарил им картину, старинную масловыжималку и тульский самовар. На торжествах выступил Кубанский казачий хор.

Во время празднования Кнайсль танцевала вместе с Путним.

Развод Кнайсль с мужем

Как передает "Европейская правда, в этом году Кнайсль и ее муж решили расстаться после многочисленных ссор и даже драки, о которой писала австрийская пресса.

Кнайсль также начала писать колонки для пропагандистского кремлевского вещателя Russia Today (RT).

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Автор: УНИАН