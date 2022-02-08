Никакие слухи не смогут вбить клин в прочные отношения Киева и Берлина, отметили в украинском МИДе.

В Министерстве иностранных дел Украины назвали недействительными утверждения об отмене встречи президента Владимира Зеленского и министра иностранных дел Германии Анналены Бербок из-за "Северного потока-2".

Об этом в комментарии УНИАН сообщил спикер МИД Олег Николенко.

"Никакие слухи, анонимные источники и конспирологические теории не смогут вбить клин в прочные отношения Украины и Германии. Утверждение о том, что встреча президента Украины и главы МИД Германии не состоялась, чтобы послать определенный политический сигнал, не соответствуют действительности", – заявил Николенко.

По его словам, "благодаря воплощению стратегии сетевой дипломатии сейчас Киев превратился в мировой дипломатический центр".

"Большое количество иностранных гостей сейчас посещает Украину, чтобы продемонстрировать солидарность на фоне агрессивных действий РФ. Параллельно проходит много телефонных разговоров и других контактов. У президента Владимира Зеленского чрезвычайно насыщенный график, который кроме международной части также включает координацию многих важных процессов внутренней жизни Украины", – добавил спикер МИД.

Читайте такжеБлокада поставок оружия Германией: посол Украины поделился обвинениями в сторону члена БундестагаОн напомнил, что во время прошлого визита в Киев Бербок 17 января президент Украины провел с ней продуктивную встречу.

"По итогам переговоров министров иностранных дел Дмитрия Кулебы и Анналены Бербок Украина и Германия достигли практических договоренностей для активизации взаимодействия по ряду важных вопросов двусторонней повестки дня. И мы не позволим помешать нашему партнерству", – подчеркнул Николенко.

Ранее в СМИ появилась информация, что 7 февраля Зеленский и Бербок не провели встречу из-за якобы нежелания нового немецкого правительства отказаться от газового проекта "Северный поток-2".

Напомним, 7 февраля была отменена встреча Анналены Бербок и Владимира Зеленского.

Позже Бербок объяснила причину изменениями в графике визита. В частности, изначально планировался совместный визит Бербок и главы МИД Франции Жан-Ива Ле Дриана в Киев, но из-за неприезда Ле Дриана планы изменились.

Ранее предполагалось, что главы МИД Германии и Франции 7-8 февраля вместе посетят Украину.

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