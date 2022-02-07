Вместо этого Анналена Бербок встретится с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем.

Встреча федерального министра иностранных дел Германии Анналены Бербок и президента Украины Владимира Зеленского, которую планировалось провести в Киеве сегодня, 7 февраля, не состоится.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на дипломатические источники.

Как отмечают источники, теперь планируется встреча Бербок с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем.

Причиной, почему не состоится встреча Зеленского и Бербок, названы трудности, связанные с графиком.

Читайте такжеГлава МИД Германии не поддержала поставки оружия УкраинеКак сообщал УНИАН, Бербок 7-8 февраля будет находиться в Украине по приглашению министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы.

Кулеба и Бербок проведут переговоры, ключевыми темами которых станут координация усилий в рамках "нормандского формата", воплощение комплексного пакета сдерживания России, развитие торговых отношений, укрепление энергетической безопасности, активизация диалога об исторической ответственности Германии перед Украиной.

Также во время визита глава МИД Германии планирует посетить линию разграничения на Донбассе, чтобы ознакомиться с актуальной ситуацией в сфере безопасности в зоне российско-украинского вооруженного конфликта.

Визит в Украину Бербок начала с посещения Национального музея Голодомора-геноцида.

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