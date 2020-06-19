Судьба ВНО и деньги на противодействие коронавирусу: Рада заслушает отчеты Минздрава и МОН (прямая трансляция)
Сегодня во время Часа вопросов к правительству Верховная Рада заслушает временно исполняющего обязанности министра образования Любомиру Мандзий и министра финансов Сергея Марченко.
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Как передает корреспондент УНИАН, Мандзий будет информировать парламент о проведении внешнего независимого оценивания, а Марченко - об использовании средств фонда противодействия коронавирусу.
Также сегодня парламент планирует продлить действие закона относительно обеспечения лечения коронавирусной болезни COVID-19 в связи с угрозой роста заболеваемости населения.
Кроме того, парламент рассмотрит законопроект о повышении эффективности деятельности Национального агентства Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА).
В сегодняшней повестке дня также рассмотрение во втором чтении законопроекта о государственном регулировании деятельности относительно организации и проведения азартных игр.
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