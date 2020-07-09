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На въезде в село, где живет Смолий, оставили гробы и похоронные венки (фото)

08:38, 09 июля 2020
Политика
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В НБУ прокомментировали ситуацию / Yakiv Smolii, Twitter

Об этом он сообщил в Twitter.

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В свою очередь, НБУ считает это «спектаклем с плохим сценарием» против политики, чиновников и экс-чиновников Нацбанка. Кроме того, в пресс-службе регулятора также предположили, что вскоре гробы и венки оставят под домами действующих должностных лиц структуры.

«Но мы уже сейчас можем предложить самый важный KPI (ключевой показатель эффективности – УНИАН) – делать свою работу так, чтобы под НБУ и под дом приносили гробы и венки. Потому что, оказывается, это показатель успешной и эффективной работы главы центробанка», – говорится в сообщении.

Как сообщал ранее УНИАН, 1 июля Яков Смолий подал в отставку с должности председателя Национального банка Украины. Причиной этого решения он назвал политическое давление.

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