На въезде в село, где живет Смолий, оставили гробы и похоронные венки (фото)

1 июля Яков Смолий подал в отставку с должности председателя Национального банка Украины.

Неизвестные оставили гробы и похоронные венки с цветами на въезде в село, где живет бывший глава НБУ Яков Смолий.

Об этом он сообщил в Twitter.

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В свою очередь, НБУ считает это «спектаклем с плохим сценарием» против политики, чиновников и экс-чиновников Нацбанка. Кроме того, в пресс-службе регулятора также предположили, что вскоре гробы и венки оставят под домами действующих должностных лиц структуры.

«Но мы уже сейчас можем предложить самый важный KPI (ключевой показатель эффективности – УНИАН) – делать свою работу так, чтобы под НБУ и под дом приносили гробы и венки. Потому что, оказывается, это показатель успешной и эффективной работы главы центробанка», – говорится в сообщении.

Как сообщал ранее УНИАН, 1 июля Яков Смолий подал в отставку с должности председателя Национального банка Украины. Причиной этого решения он назвал политическое давление.

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