Украина подала заявку о присоединении к работе Центра в августе 2021 года.

Страной Европейского союза, которая заблокировала вступление Украины в киберцентр при НАТО, оказалась Венгрия.

Об этом пишет Европейская правда со ссылкой на источники.

Накануне секретарь СНБО Алексей Данилов в эфире "Право на власть" заявил, что "одна из стран Европейского Союза заблокировала вступление Украины в Кибер-НАТО" без уточнений.

"Это страна Евросоюза, это наши соседи. Они нам отказали... Одна страна из всех, которые входят в этот Альянс, против. Так это партнеры в кавычках или это партнеры, которые, как говорят, искренние?"- сказал Данилов.

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Собеседник "Европейской правды", принимавший участие в процессе, подтвердил, что речь идет о блокировании вступления Украины именно венгерским правительством.

Процедура одобрения украинской заявки началась в октябре и, в случае успеха, Украина стала бы членом Центра уже с 1 января 2022 года. Однако через некоторое время Венгрия заявила о блокировании нашего вступления.

Собеседник издания не исключает, что другим членам Альянса удастся убедить Будапешт пересмотреть свою позицию, учитывая нынешние российские кибератаки. Однако такое присоединение может произойти только со II полугодия 2022 года, поскольку заседание совета Центра происходит только дважды в год.

Украина подала заявку о присоединении к работе Центра в августе 2021 года. Сейчас Центр насчитывает 20 участников – 17 членов НАТО и 3 страны-партнера.

С 2017 года правительство Венгрии умышленно блокирует процедуру вступления Украины в Альянс.

Будапешт, лояльный к России, требует от Киева пересмотреть закон об образовании, который, по мнению Венгрии, ущемляет права ее нацменьшинства в Украине.

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