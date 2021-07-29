В расследовании утверждается, что Виктор Кузнецов вымогает деньги у одесских бизнесменов, требуя перечислять их в свой благотворительный фонд.

Начальник коммунального учреждения "Муниципальна варта Одессы" Виктор Кузнецов вымогает деньги у одесских бизнесменов, требуя перечислять их в свой благотворительный фонд.

Об этом пишет автор Оксана Давыдова в издании МИР.

"Под руководством бывшего ГАИшника, коррупционера до мозга кости Виктора Кузнецова "Муниципальная Варта", которую оплачивают одесситы из своего кармана, давно уже превратилась в рэкетирскую группировку! Кузнецов - полковник милиции в отставке и любитель "блатного жаргона", официально признанный судом коррупционер, уже не первый год мешает жителям города заниматься бизнесом", - говорится в статье.

В расследовании утверждается, что Кузнецов "обилечивает" 90% всех киосков, мелких кафе и ресторанов на берегу моря. Более того, за время прибывания на посту у Кузнецова якобы появилась своя сеть закусочных и "наливаек" в прибрежной зоне.

Издание ссылается на слова одесского предпринимателя Андрея Савченко, который утверждает, что с каждого киоска чиновник получает 1 тысячу долларов США в сезон, что в условиях карантина и сокращения потока отдыхающих стало непосильной ношей для малого бизнеса.

"С недавних пор он полностью отказался от "кэша" и заставляет всех бизнесменов, которые вынуждены с ним взаимодействовать, перечислять деньги на благотворительные организации, которые учредили его родственники. Одна из таких организаций, о которой нам рассказали одесские бизнесмены, называется БО "БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД "НА ВАРТІ ДОБРА" номер ЕДРПОУ - 41522978. Учредила этот "благотворительный фонд" некая Наталья Берест. По информации нашего издания, Наталья Берест является родственницей Кузнецова", - пишет в своем материале Оксана Давыдова.

Также издание посчитало, что в общей сложности, только за один месяц, чиновник может собирать с бизнеса "черной налички" на сумму более 200 тысяч долларов США.

Автор: Иван Бойко