Канцлер Германии убежден, что Украина выстоит в этой войне.

После встречи лидеров стран "Большой семерки" канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что мир на условиях России принимать нельзя.

Об этом пишет ZDF.

"Ясно одно: мира, продиктованного Россией, не будет. Украинцы этого не примут - и мы тоже", - подчеркнул Шольц.

Канцлер не знает, сколько еще продлится война, однако убежден, что Украина выстоит.

"Свобода и безопасность восторжествуют - так же, как 77 лет назад свобода и безопасность восторжествовали над рабством, насилием и диктатурой. В этом и заключается наследие 8 мая", - подчеркнул он.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский призвал канцлера Германии Шольца приехать в Киев 9 мая.

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