Бывшему народному депутату вручили подозрение в создании незаконного вооруженного формирования.

Сегодня Печерский районный суд города Киева будет избирать бывшему народному депутату Украины Семену Семенченко, которого подозревают в создании незаконного вооруженного формирования, меру пресечения.

Об этом Семенченко сообщил в Facebook.

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«Получил в СБУ подозрение в создании незаконного вооруженного формирования для борьбы с ЧВК «Вагнер» на территории Ирака, Сирии и Ливии. С целью провоцирования международных конфликтов и вербовки добровольцев на территории Украины», - написал он.

По его словам, «сегодня суд в 17:00, Владимирская, 15. Конечно же, Печерский».

Он отметил, что для поддержки на суд придут его жена, дети и те побратимы, кто «уже не на фронте и еще на свободе».

«Каким бы ни было решение суда - я готов», - отметил Семенченко.

Что известно о деле

24 марта в СБУ заявили о пресечении деятельности военизированного вооруженного формирования и поставки военных товаров из Российской Федерации.

Также в СБУ утверждают, что деятельность так называемой «частной военной компании» была направлена ​​«на подготовку к совершению тяжких преступлений, в т.ч. против основ национальной безопасности».

По данным СБУ, в состав компании входили более 150 человек, а сама организация действовала под прикрытием охранных фирм и общественных организаций. Контроль и координацию деятельности преступной организации осуществляли 15 граждан Украины.

Отдельно следователями получены данные об участии фигурантов дела в заключении контрактов между «ЧВК» и представителями различных организаций из стран Ближнего Востока. Также зафиксированы «предложения организовать поставки оружия в эти страны».

Среди организаторов такой деятельности были бывший народный депутат VIII созыва Семен Семенченко и Евгений Шевченко, известный широкой публике как «внештатный агент НАБУ».

В свою очередь Шевченко заявил, что получил повестку на допрос, и опроверг все обвинения.

Семенченко также опроверг все обвинения Службы безопасности Украины и заявил, что не будет скрываться от следствия.

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Автор: Надя Пришляк