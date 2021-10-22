На заседании речь пойдет, в частности, о транзите дополнительного газа в ЕС и ситуации с коронавирусом.

Сегодня, 22 октября, в 16:30 в Офисе президента состоится заседание Совета нацбезопасности и обороны.

Об этом сообщает Украинская правда со ссылкой на информированный источник.

"Президент Владимир Зеленский поручил секретарю Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексею Данилову организовать проведение 22 октября 2021 года в 16:30 в г. Киев заседания СНБО Украины", – цитирует издание собеседника.

Все члены СНБО проинформированы о дате, времени и месте проведения заседания.

Читайте такжеСегодня Совет заслушает правительство о ситуации с коронавирусомПо данным источника УП, на заседании рассмотрят состояние в энергетической сфере, в частности заслушают доклад о выполнении решений СНБО по вопросам энергетической безопасности и обеспечения устойчивого отопительного сезона 2021/2022 годов.

Кроме того, на заседании пойдет речь о транзите дополнительных объемов природного газа в страны ЕС и ситуацию с COVID-19 в Украине с анализом прогноза ее дальнейшего развития (готова ли система здравоохранения к пиковым нагрузкам во время осенне-зимней волны; выполнение национального плана вакцинации украинцев).

Предыдущее заседание СНБО: что приняли

Во время предыдущего заседания СНБО, 15 октября, члены Совбеза ввели санкции против 200 человек, причастных к незаконной организации и проведению выборов в Госдуму РФ на оккупированном Донбассе и в Крыму, а также одобрили первый в истории современной Украины План обороны.

Кроме того, СНБО запретила российской сети дискаунтеров "Светофор", работающему в оккупированном Крыму, открывать филиалы в Украине. В сети намеревались открыть 40 магазинов по всей Украине до конца года.

Тогда же секретарь СНБО Алексей Данилов допустил, что Совбезу в случае необходимости придется взяться за госконтроль цен на газ для коммерческих добытчиков.

Автор: Яна Ставская