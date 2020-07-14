Компенсация за сбитый самолет: Иран направит в Украину своих представителей - Кулеба

Визит планируется в период с 20 по 30 июля.

Иран намерен направить в Украину своих представителей для начала переговоров по выплате компенсаций за сбитие иранскими военными возле Тегерана самолета "Международных авиалиний Украины".

Как передает корреспондент УНИАН, об этом министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил во время онлайн-брифинга.

"Мы получили информацию от нашего посольства в Иране о том, что иранская сторона выразила готовность прибыть на переговоры относительно компенсаций в Украину в период с 20 по 30 июля. Мы ждем с нетерпением начало этого переговорного процесса", - сказал Кулеба.

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Как сообщал УНИАН, 8 января в Иране разбился самолет "Международных авиалиний Украины", выполнявший рейс по маршруту Тегеран-Киев. Погибли 176 человек. На борту Boeing 737 находились 11 граждан Украины, в том числе 9 членов экипажа, а также граждане Ирана, Канады, Швеции, Афганистана, Германии и Великобритании.

Через три дня президент Ирана Хасан Рухани признал, что лайнер был сбит "в результате непреднамеренной человеческой ошибки", и пообещал привлечь виновных к ответственности.

6 июля Иран пообещал отправить во Францию "черные ящики" самолета. Как ожидается, прибытие бортовых самописцев во Францию должно состояться 20 июля. Они будут проанализированы французским Бюро по расследованию и анализу безопасности гражданской авиации.

В МИД Украины не исключают возможности подачи иска в Международный суд ООН к Ирану за сбитие самолета МАУ.

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