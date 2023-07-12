Украинский президент отметил, что встреча могла бы длиться еще, если бы ее не остановили.

Президент Владимир Зеленский прокомментировал итоги встречи с президентом США Джозефом Байденом, которая состоялась сегодня в Вильнюсе.

"Очень хорошая, сильная встреча с господином президентом США Джозефом Байденом", - заявил Зеленский в Telegram.

По его словам, встреча длилась как минимум вдвое дольше, чем планировалось.

"И именно такая содержательная, как нужно. Если бы протокол не остановил встречу, мы говорили бы еще дольше. Все темы: длительная поддержка, оружие, политика, НАТО. Четко видим, как завершить эту войну нашей общей победой", - подчеркнул Зеленский.

Украинский президент добавил, что они с Байденом подробно обсудили ситуацию на передовой, украинские возможности, дальнейшее долгосрочное оборонное сотрудничество, внутренние российские процессы, учитывая недавние события.

"США бок о бок с Украиной все время нашей защиты против агрессии. Мы это чрезвычайно ценим. Спасибо лично президенту США, Конгрессу и всему американскому народу за жизненно важную помощь: военную, финансовую, политическую, оказанную Украине с начала полномасштабного российского вторжения" , – высказался президент.

Саммит НАТО в Вильнюсе

В Вильнюсе состоялась двусторонняя встреча Зеленского и Байдена. В начале разговора американский президент отметил храбрость украинцев, которая является образцом для подражания во всем мире.

Также Байден заявил, что с нетерпением ждет того дня, когда можно будет праздновать официальное членство Украины в НАТО.

Кроме того, лидеры государств затронули тему предоставления Украине кассетных боеприпасов. В частности, Зеленский в очередной раз подчеркнул, что Россия использует такие снаряды в Украине с первого дня вторжения в 2014 году. Он подчеркнул, что решение США о передаче Украине кассетных боеприпасов поможет украинцам спасти свои жизни.

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