11 июля в столице Литвы Вильнюсе начался двухдневных саммит НАТО-2023. Среди ключевых вопросов повестки дня – перспектива вступления Украины в Альянс, гарантии безопасности и дальнейшая военная поддержка в борьбе с российской агрессией. Кроме того, в фокусе внимания вызовы, которые стоят перед НАТО на фоне нынешних угроз международной безопасности, в том числе из-за полномасштабного вторжения РФ в Украину.

Для нас саммит стартовал без сюрпризов - мы услышали все то, что нам говорили несколько месяцев.

Во-первых, членства Украины в НАТО пока не предвидится. В НАТО нет единства по этому вопросу, а среди противников такой идеи на данный момент США, Германия и Франция.

Видео дня

Во-вторых, создается совет Украина-НАТО. Это позволит Украине на равных контактировать с Альянсом на высоком уровне и участвовать в формировании уже двусторонней повестки (а не в одностороннем формате в рамках Комиссии).

В-третьих, ряд государств вышли с дополнительными "пряниками" в виде новых военных поставок, включая дальнобойные ракеты SCALP от Франции (аналог британских Storm Shadow), Пэтриоты и танки от Германии.

В-четвертых, ПДЧ формально убрали из процесса. Хотя по факту это ничего меняет. Украина все равно должна выполнить тот пакет требований, который зашит в ПДЧ, чтобы соответствовать критериям членства. Другими словами, "домашнее задание" остается в повестке, и было наивно полагать, что Запад просто забудет о нем.

В-пятых, ряд стран будут готовы предоставить нам "гарантии безопасности", которые, скорее всего, будут предполагать долгосрочные военные поставки, экономическую и финансовую помощь, а также обучение Вооруженных сил Украины.

Саммит можно назвать успешным и результативным для нас

В целом, саммит можно назвать успешным и результативным для нас, и это при том, что он еще не завершился, и возможно будут еще новости.

Наша попытка встать в позицию обиженных максималистов мне кажется уже перегибом. Очевидно, что никакого официального приглашения в Альянс мы сейчас не получим, а шантажировать партнеров ошибочно, так как мы играем против тех, от кого критически зависим в этой войне, а значит не управляем процессом. Да и международная конъюнктура пока что не создает условия для беспрепятственного вступления Украины в Альянс.

Илия Куса, аналитик-международник, эксперт по вопросам международной политики и Ближнего Востока аналитического центра "Украинский институт будущего"