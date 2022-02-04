Политик надел в суд футболку со словами поддержки в адрес Украины.

Глава Исполкома Нацсовета реформ, экс-президент Грузии Михеил Саакашвили, которого судят за ряд якобы совершенных им преступлений, заметно изменился внешне.

Во время сегодняшнего заседания суда можно было увидеть, что Саакашвили поседел. На опубликованном в его Instagram фото также видно, что в суд политик приехал в футболке с надписью на спине "За волю України". Изменения в его внешности заметили многие подписчики Саакашвили, написав об этом в комментариях.

"Михеил Саакашвили поддерживает Украину", - говорится в подписи к фото на грузинском языке.

На странице политика в Facebook появилось видео его выступления в суде. На украинском языке он поприветствовал сограждан и выразил сожаление, что не может быть в Украине. Он также разразился критикой в адрес действующей грузинской власти.

Как сообщал УНИАН, Саакашвили, который является гражданином Украины, задержали в Грузии 1 октября. Он вернулся на родину впервые за восемь лет накануне муниципальных выборов.

В Грузии Саакашвили был объявлен в розыск. Его заочно приговорили к шести годам заключения, признав виновным в организации нападения на бывшего грузинского депутата Валерия Гелашвили. Также Саакашвили является подозреваемым по другим уголовным делам, среди которых – незаконное пересечение границы. Грузинские власти неоднократно заявляли, что Саакашвили по возвращении в страну будет задержан.

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Саакашвили считает выдвинутые против него обвинения политическим преследованием, а себя политическим заключенным. Сразу после задержания Саакашвили объявил голодовку, которую 19 ноября согласился прекратить.

После длительной голодовки политик находился в тяжелом состоянии, и в связи с этим его перевезли из Руставской тюрьмы в военный госпиталь в Гори.

29 ноября Саакашвили впервые после задержания доставили в суд, где он заявил, что во время пребывания под стражей его пытали.