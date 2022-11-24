Россия не будет иметь права проводить Чемпионаты мира и Олимпиады, заявил Подоляк.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк объяснил важность решения Европарламента о признании России государством-спонсором терроризма.

Данное решение свидетельствует о том, что практически вся Европа демонстрирует четкое изменение мировоззрения в отношении России, отметил Подоляк.

"Россия – это понтовая страна, в отличие того же Ирана. Россия любит, когда она доминирует на каких-то рынках, когда с ней садятся за стол переговоров, когда она может сидеть на G20, G8 и так далее. Когда Россия может доминантно присутствовать на тех или иных мировых мероприятиях международного уровня. А теперь Россия не будет иметь права проводить Чемпионаты мира, не будет иметь права проводить Олимпиады, ничего не будет у Российской Федерации. Это чрезвычайно важно, – заявил советник главы ОПУ. – Кроме того, что касается финансовых рынков. Мало кто из серьезных учреждений, в том числе финансовых банков с именем, или консалтинговых компаний с именем, или адвокатских объединений будут готовы взять Россию в качестве партнера".

Нужно продолжить начатую традицию уже официально и юридически называть Россию страной-террористом, считает Подоляк.

Россию признали страной-спонсором терроризма

23 ноября Европарламент признал Россию государством-спонсором терроризма, поддержав соответствующую резолюцию.

Голосование состоялось в Страсбурге во время пленарного заседания Европарламента. За резолюцию высказались 494 депутаты Европарламента, против проголосовали 58 парламентариев, а еще 44 - воздержались.

В резолюции, в частности, отмечается, что захватчики в Украине осуществляют "невыборочные атаки на жилые районы и гражданскую инфраструктуру", в результате чего погибли тысячи человек.