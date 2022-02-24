В Офисе президента заявляют, что РФ сядет за стол переговоров тогда, когда ее заставят это сделать.

В Офисе президента Украины заявляют, что Российская Федерация отказывается идти на переговоры.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк сообщил на брифинге.

"Безусловно, Российская Федерация сейчас не идет ни на какие разговоры и не будет идти. Они приняли для себя роковое решение и они попытаются молниеносно доиграть это решение, пока их не принудят понести какую-то ответственность и сесть за стол переговоров. Они будут пробовать за это время максимально нанести нам вред, и достичь каких-то своих целей", - сказал Подоляк.

Ранее пропагандистский ресурс ТАСС цитируя пресс-секретаря главы Кремля Дмитрия Пескова сообщил, что российский президент Владимир Путин предлагает переговоры украинскому главе Владимиру Зеленскому после того, как российские войска по его приказу напали 24 февраля на Украину.