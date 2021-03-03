В Офисе президента предлагают создать механизм для анализа решений судов в отношении ветеранов войны и общественных деятелей.
Об этом говорится в комментарии пресс-службы Офиса президента.
«Как ответ на запрос общества на справедливость в судах в Офисе президента инициирована разработка механизма по анализу актуальных и резонансных уголовных дел и приговоров за период с 2014 года против ветеранов и общественных деятелей, которые боролись с российской агрессией, ее гибридными проявлениями и могли стать жертвами произвола чиновников, правоохранителей и несправедливых решений судей», - отмечается в комментарии.
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В Офисе главы государства не исключают, что сотни ветеранов и активистов не смогли должным образом защититься от давления, подверглись несправедливому применению законов мирного времени к оценке событий, которые произошли в условиях вооруженной агрессии России.
«Нужно законным образом обеспечить проверку юридической чистоты всех решений, которые тогда принимались, всех обстоятельств соответствующих дел и того, почему люди подверглись несправедливому преследованию или не получили надлежащей защиты от государства», - считают в ОП.
Также предлагается инициировать исследование уголовных производств, которые начаты с 2014 года по фактам нападений на общественных деятелей и до сих пор не завершены установлением всех виновных.
«Насилие в отношении любого человека не может оставаться безнаказанным», - отметили в Офисе главы государства.
Сообщается, что уже состоялось первое совещание под председательством руководителя Офиса президента Андрея Ермака, в котором приняли участие представители правоохранительных органов и депутатского корпуса, Министерства по делам ветеранов и уполномоченный Верховной Рады по правам человека.
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Были обсуждены вызовы, возникшие перед государством из-за наличия таких приговоров против ветеранов, которые общество не считает справедливыми, и незавершенных уголовных расследований по фактам нападений на общественных деятелей.
Соответствующий механизм будет реализован для возвращения справедливости ветеранам и активистам.
«Если, начиная с 2014 года, были сделаны негодные вещи относительно ветеранов и общественных деятелей, если начинались безосновательные уголовные дела против этих граждан, и блокировалось расследование уголовных производств по фактам нападений на них, то это должно получить надлежащий ответ от государства», - отметили в ОП.
Дело Стерненко: что известно
- 23 февраля Приморский райсуд Одессы назначил активисту Сергею Стерненко наказание в виде лишения свободы на 7 лет и 3 месяца с конфискацией половины имущества по делу о похищении местного депутата, участника антимайдана Сергея Щербича.
- Его и еще одного обвиняемого по делу Руслана Демчука взяли под стражу в зале суда и увезли в СИЗО, где они будут находиться до вступления приговора в законную силу.
- В 2017-2018 годах в Украине было совершено более 50 нападений на гражданских активистов, 5 из которых умерли. В 2019 году, по данным правозащитников, было совершено около 90 нападений на активистов.
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