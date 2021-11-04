Новый министр обороны считает, что военнослужащим нужно не просто повышать зарплаты, но и вводить мотивировочную систему.

Новый министр обороны Украины Алексей Резников считает, что армия должна стать "лучшим работодателем" в стране.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в комментарии журналистам, отвечая на вопрос относительно зарплат военнослужащих.

Министр выразил мнение, что пришло время не просто повышать зарплаты военным, а ввести понятную систему оплаты, самое главное - мотивационную.

"Армия должна стать лучшим, самым мощным работодателем в стране. 250 тысяч человек плюс 11 тысяч... Представьте себе. Такого нет, наверное, больше работодателя", - сказал Резников.

Он добавил, что этот "работодатель" должен привлекать "лучших", что можно осуществить путем мотивации.

Алексей Резников - новый министр обороны Украины

Вчера, 3 ноября, Верховная Рада приняла постановление об увольнении Алексея Резникова с должности вице-премьер-министра - министра по реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

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На заседание Верховной Рады прибыл президент Украины Владимир Зеленский. Глава государства представил кандидатуру Алексея Резникова на пост министра обороны. Согласно Конституции Украины, кандидатуру на должность министра обороны предлагает президент.

Назначение Резникова поддержали 273 народных депутата.

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Автор: Таня Поляковская