Социологи опубликовали свежий рейтинг партий: в парламент попадают четыре политсилы

Наибольшую поддержку избирателей получила бы политическая партия "Слуга народа" - за нее готовы отдать свой голос 41,5% тех, кто примет участие в выборах и определился, за какую партию голосовать.

Если бы выборы в Верховную Раду состоялись в ближайшее время, в парламент прошли бы четыре партии.

Об этом свидетельствуют результаты опроса относительно электоральных настроений граждан, проведенного социологической службой Центра Разумкова с 24 по 29 апреля.

Так, если бы в ближайшее время проходили выборы в парламент, наибольшую поддержку избирателей получила бы политическая партия "Слуга народа" - за нее готовы отдать свой голос 41,5% тех, кто примет участие в выборах и определился, за какую партию голосовать.

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"За "Оппозиционную платформу-За жизнь" проголосовали бы 14% респондентов, которые придут на избирательные участки и определились с выбором, за "Европейскую солидарность" - 14%, за "ВО "Батькивщина" - 7%, за политическую партию "Сила и честь "- 4,5%, за политическую партию "Голос" - 3%", - говорится в опросе.

*** Исследование проведено социологической службой Центра Разумкова с 24 по 29 апреля методом телефонного интервью на основе случайной выборки номеров мобильных и стационарных телефонов среди 2056 респондентов в возрасте старше 18 лет во всех регионах Украины, за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей по выборке, представляющей взрослое население по основным социально-демографическим показателям. Теоретическая погрешность выборки (без учета дизайн-эффекта) не превышает 2,3% с вероятностью 0,95.