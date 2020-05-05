Рада соберется на внеочередное заседание 7 мая

На заседании планируется рассмотреть лишь два законопроекта.

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков подписал распоряжение о созыве внеочередного пленарного заседания Верховной Рады Украины девятого созыва на 7 мая.

Об этом говорится в сообщении на сайте парламента.

"В связи с требованием 156 народных депутатов Украины о созыве внеочередного пленарного заседания Верховной Рады Украины девятого созыва и в соответствии с частью восьмой статьи 19 Регламента Верховной Рады Украины: созвать внеочередное пленарное заседание Верховной Рады Украины девятого созыва на 14 часов 7 мая 2020 года", - говорится в распоряжении.

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На заседании планируется рассмотреть проект закона о внесении изменений в некоторые законы Украины с целью повышения способности системы здравоохранения противодействовать распространению коронавирусной болезни COVID-19 (№ 3380) и проект закона о внесении изменений в закон "О защите населения от инфекционных болезней" ( об определении размеров обязательного государственного страхования работников государственных и коммунальных учреждений здравоохранения, занятых в области защиты населения от инфекционных болезней) (№ 3376).