Рада не поддержала программу работы правительства Шмыгаля на год

Кабинет министров не получил годовой иммунитет от отставки.

Верховная Рада Украины не поддержала обновленную программу деятельности правительства Дениса Шмыгаля.

За утверждение соответствующего постановления проголосовали 207 народных депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов.

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Таким образом, Кабинет министров не получил годовой иммунитет от отставки.

Как сообщил УНИАН, 4 июня Верховная Рада отправила программу деятельности правительства на доработку. Первый вариант программы народные депутаты раскритиковали и сравнили с рефератом. Без утверждения программы деятельности у Кабинета министров не будет годового иммунитета.

12 июня Кабмин утвердил доработанную программу деятельности и направил её на рассмотрение народным депутатам.

Комитет Верховной Рады по вопросам экономического развития 17 июня не поддержал программу, рекомендовав парламенту самому определиться по поводу документа во время голосования на заседании в сессионном зале.

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