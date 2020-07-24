Рабинович: Зеленский должен разговаривать со всеми, чтобы выполнить обещание и принести мир

Сегодня в украинском обществе идут дебаты, правильно ли сделал президент Украины Владимир Зеленский, позвонив «луцкому террористу». «Конечно, правильно. Потому что это нормально – бороться за жизни людей».

Такое мнение высказал народный депутат Украины, сопредседатель политической партии «Оппозиционная платформа – За життя» Вадим Рабинович в эфире телеканала NewsOne.

Политик напомнил слова главы государства, который сказал, что будет разговаривать с любым террористом ради спасения людей.

«Но теперь у меня к Зеленскому вопрос: почему вы готовы разговаривать с террористом из автобуса, а спасать людей на востоке страны, где четыре миллиона людей живут под постоянными бомбежками, вы не готовы? Здесь – буду, а здесь – нет… это так не работает!» – заметил политик, назвав произошедшее в Луцке «дешевым спектаклем».

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Рабинович настаивает: «Нужно разговаривать со всеми, чтобы принести мир и выполнить данное самим же Зеленским во время избирательной кампании обещание. А что мы имеем сегодня? Защита своих соотечественников – это хорошо, если она ведется на постоянной основе. А если спасать людей «под пиар», «под видосик» – это плохо! Если вы не хотите разговаривать с людьми из Донецка, то вы точно не должны общаться с сумасшедшими из автобуса!»

«Пусть никто не обижается… Но вот появился еще и полтавский террорист, который прошел АТО… Вроде бы заслуженный человек, прошел войну, а поднимаем биографию – несколько судимостей… Я надеюсь, там же не все такие в АТО, были же и хорошие люди… Не должно же участие в АТО быть смягчающим обстоятельством при вынесении приговора за содеянное преступление! В противном случае давайте объявим: все, кто принимал участие в АТО, имеют право грабить, убивать не больше десяти человек!» – заметил сопредседатель партии «Оппозиционная платформа – За життя».

Впрочем, политик считает, что объяснить всплеск преступности в Украине очень легко.

«Радикалы, бандиты, преступники видят полную импотентность власти и пользуются этим. Они бьют, убивают людей, стреляют с гранатометов по телеканалам, бросают гранаты в офисы оппозиционной партии, захватывают автобус с людьми. Они «рисуются» с гранатами, разговаривают с президентом, они вместе рекламируют фильмы… А что дальше будет? Конечно, найдется и второй, и третий, и пятый, которые захотят показать себя таким вот образом», – констатировал Рабинович.

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