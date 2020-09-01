Народные депутаты от монобольшинства просто не осознают ту катастрофу, которую устроили на внеочередной сессии парламента — это введение полного и тотального контроля над страной, заявил сопредседатель фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь" Вадим Рабинович перед началом работы четвертой сессии Верховной Рады Украины девятого созыва.

Политик обратил внимание, что "мы работаем сегодня на местные выборы, но и не забываем про грядущие парламентские выборы, которым, безусловно, быть". Кроме того, Рабинович отметил, что ему понравилось, как Зеленский назвал монобольшинство "зелеными кнопочками".

"Эти "кнопочки" разбежались по залу Верховной Рады, не знают, что делают, а страна тем временем - в хаосе! Мы сегодня как те люди в дурдоме - они то гуляют на улице, но за ними следом идут санитары. Так и за нашей властью - все время ходят какие-то "инвестняни", "зарубежные партнеры", из-за чего получается, что мы в своей стране без разрешения иностранных государств или монополий ни на что права не имеем", - провел параллель парламентарий.

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По его мнению, терпеть такую ситуацию больше нельзя, так как она ведет страну к хаосу.

"Это терпеть больше нельзя: либо "зеленые кнопочки" начнут строить страну, либо мы всей страной будем на них давить. Нельзя бежать одновременно и на Запад, и на Восток, нельзя жить без экономических программ! Зеленский со Шмыгалем "выдернули" 60 млрд из фонда, предназначенного для борьбы с коронавирусом, потратили средства на дороги, на что угодно и теперь, когда у нас катастрофическая ситуация с коронавирусом, средств может не хватить", - не исключает политик.

По словам Рабиновича, информация о том, что в Украине ситуация с пандемией ужасная, исходит из власти.

"Врут они или правду говорят - этого никто не знает! Даже председатель Верховной Рады Разумков не владеет этой информацией. У парламента нет ответа ни на один важный вопрос, потому что мы в сессионном зале изолированы «зелеными кнопочками», которые, в свою очередь, тоже не знают, за что они голосуют. И это печально!" - подчеркнул парламентарий.

В завершение он привел пример того, как должна была бы работать нормальная, "здоровая" власть.

"Что происходит у нас: пришел в парламент премьер-министр Шмыгаль, подал программу правительства, да такую, что даже "зеленые кнопочки" смеялись (что уже говорить о нашей фракции ОПЗЖ), да вся Рада смеялась! Помните, что тогда сказали депутаты? А они сказали, что это не программа Кабмина, а бред сумасшедшего и отправили документ на доработку. Через две недели ситуация не изменилась! И после того, когда профнепригодность Шмыгаля оказалась очевидной, он все равно продолжает быть главой правительства. Получается, если видно, что ты совсем тупой, то в Украине ты – идеальный премьер-министр. Личное общение с ним доказывает, что он ни интеллектуально, ни морально не способен занимать пост даже директора кооператива гаражей. Я, например, после встречи со Шмыгалем, всегда в баню ходил. Какой-то "полудебил" добивает страну, а все смотрят и смеются. Ну, скажите мне, разве это нормально?!" – возмутился Вадим Рабинович.

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Автор: УНИАН